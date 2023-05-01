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    Больше 30 пожарных тушат ангар в Невском районе. Показываем вид сверху

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    1 комментарий

    читатель «Фонтанки» Сергей

    Пожар по повышенному номеру сложности тушат в Невском районе Петербурга 1 мая. Местные жители отмечают, что в будни огнеборцы рисковали застрять на подъезде.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, металлический ангар на Приневской улице, 9, горит по всей площади. Пожарных вызвали в 14:42, через двадцать минут возгоранию присвоили дополнительный номер 1-бис — первый из пяти повышенных номеров сложности.

    читатель «Фонтанки» Сергей

    «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточнили в ведомстве.

    К тушению привлекли 32 пожарных, это семь расчётов. Как отмечает читатель «Фонтанки», в будни подобраться к ангару было бы сложно даже меньшему количеству техники. Окрестности обычно запаркованы.

    читатель «Фонтанки» Сергей

    «Если бы это было ночью и в будни — туда бы пожарные не проехали», — говорит Сергей и показывает сложности, с которыми ранее сталкивался один автомобиль чрезвычайного ведомства.

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