«Атака на индуистские чувства во всем мире». Индия обвинила Украину в издевательстве над богиней Кали

Опубликованный минобороны Украины коллаж с богиней Кали оскорбил чувства верующих в Индии, заявил старший советник министерства информации и радиовещания Индии Канчан Гупта 1 мая.
Чиновник также опубликовал скриншот поста украинского военного ведомства, где индийская богиня изображена в позе известной фотографии Мерилин Монро с развевающейся юбкой, а рядом фотографию взрыва. Карикатурное изображение Кали «на пропагандистском плакате» является «атакой на индуистские чувства во всем мире», написал он в запрещенной в России соцсети (цитата по РБК).
Канчан Гупта также сделал репост своего сообщения от 25 февраля 2022 года, в котором сообщает, что Украина занимает «последовательную антииндийскую позицию» в ООН, в частности голосует за санкции против страны после ядерных испытаний 1998 года, настаивает на вмешательстве ООН в Кашмире и продает военную технику Пакистану. С тех пор, отметил чиновник, позиция Киева не изменилась. «Украина продолжает военные сделки с Пакистаном, а теперь издевается над богиней Кали, что никогда не делало ни одно иностранное правительство/страна», — написал он.
Индия придерживается нейтральной позиции по поводу конфликта на Украине. Она поддерживает призывы к прекращению огня и поиск дипломатического решения, но воздержалась от осуждения России в ООН при голосовании по резолюции к годовщине военной операции.