Майонез не враг: врачи назвали вредные продукты, которые на самом деле полезны

Синий, фиолетовый, белый, желтый — запутаться в разновидностях картофеля проще простого. Но чем они отличаются? Вы, наверное, и сами не раз замечали, что одни картофелины развариваются быстрее, а другие остаются крепышами, сколько их ни готовь. Есть даже специальные сорта, которые отправляют во фритюр и на заморозку. Но, кроме того, разновидности корнеплода могут значительно отличаться по количеству крахмала, составу витаминов и минералов.



В фиолетовом картофеле с темной мякотью повышенное содержание антиоксидантов. Такие клубни рекомендуют есть в экологически неблагоприятных регионах, они полезны даже для профилактики онкозаболеваний.



В той картошке, которая разваривается лучше остальных (обычно это желтые сорта), много крахмала, и она полезна для людей с недостаточным весом. А если вы хотите похудеть, для диеты лучше подойдут более крепкие красные сорта.



Картофель очень хорошо насыщает, причем надолго. Поэтому людям, которые интенсивно тратят энергию в течение дня и не подвержены лишнему весу, он даже показан к применению. Одна картофелина в среднем на 20–25% состоит из углеводов. Это тот компонент, который дает нам энергию. В 100 г картофеля содержится 500 мг калия, также он служит источником витамина С. Правда, чтобы получить его суточную норму, придется съесть около килограмма картошки. А это очень много, учитывая, что разрешенная норма — три-четыре клубня максимум (каждый по 120–130 граммов).



Кроме того, в клубнях отварного картофеля встречаются другие витамины, магний и фосфор.

