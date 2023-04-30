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    В Москве задержали мужчин, запускавших беспилотник

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    Знакомством с полицией закончился день для мужчин, которые запускали неизвестный дрон на улице Адмирала Ушакова на юго-западе Москвы. Об этом 30 апреля пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    По данным собеседника издания, дрон запускали в одном из дворов возле жилого дома. Мужчины задержаны. Аппарат изъяли и направили на экспертизу.

    «Фонтанка» писала, что 28 апреля неизвестный дрон заметили в небе над Тосно. Посторонний летательный аппарат зафиксировал пилот одного из авиарейсов. Предположительно, это был любительский беспилотник.

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