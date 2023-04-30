В Ростове арестовали родителей жестоко убитой восьмимесячной девочки

В Ростове-на-Дону суд Октябрьского района на два месяца арестовал супругов, которых подозревают в убийстве их восьмимесячной дочки. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе СК области.



Как писала «Фонтанка» ранее, трагедия произошла в пятницу. По данным следствия, после смерти ребенка родители решили спрятать тело, а потом мать заявила о похищении дочери. В крови у обоих супругов нашли следы синтетических наркотиков.



По предварительной версии, смерть ребенка наступила от удара по голове тупым предметом. Baza писала, что отец якобы случайно убил ребенка, когда хотел ударить жену во время ссоры. Мужчина намеревался ударить супругу ногой, но промахнулся и попал по девочке.

