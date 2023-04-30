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    У обоих в крови наркотики. Подробности жестокого убийства восьмимесячной девочки в Ростове-на-Дону

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    Следы синтетического наркотика найдены в крови обоих родителей, в холодильнике у которых обнаружили расчлененную восьмимесячную дочь. Об этом 30 апреля сообщает портал 161.RU. О первых результатах анализов журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

    По предварительной версии, смерть ребенка наступила от удара по голове тупым предметом. Более точные результаты будут готовы в течение 30 дней. Сложность заключается в том, что экспертам нужно собирать малышку по частям.

    Тем временем Следственный комитет сообщает, что глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве ребенка и ждет доклада.

    Трагедия произошла в пятницу, после гибели ребенка родители решили спрятать тело, а потом мать заявила о похищении дочери. В момент задержания отец семейства был в состоянии наркотического опьянения. Обоих супругов задержали.

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