У обоих в крови наркотики. Подробности жестокого убийства восьмимесячной девочки в Ростове-на-Дону

Следы синтетического наркотика найдены в крови обоих родителей, в холодильнике у которых обнаружили расчлененную восьмимесячную дочь. Об этом 30 апреля сообщает портал 161.RU. О первых результатах анализов журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.



По предварительной версии, смерть ребенка наступила от удара по голове тупым предметом. Более точные результаты будут готовы в течение 30 дней . Сложность заключается в том, что экспертам нужно собирать малышку по частям.



Тем временем Следственный комитет сообщает, что глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве ребенка и ждет доклада.