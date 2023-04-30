«Части тела лежали в мисках». В Ростове-на-Дону жестоко убили младенца, а мать говорила о похищении

Супружеская пара задержана в Ростове-на-Дону по подозрению в убийстве малолетней дочери. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
СУ СКР по Ростовской области
Трагедия произошла 28 апреля в квартире дома на улице Платона Кляты. По данным следствия, в тот день родители причинили телесные повреждения 8-месячному ребенку, от которых тот скончался. После этого супруги решили спрятать тело. А чтобы замести следы, 23-летняя мать заявила в правоохранительные органы, что младенца якобы похитили неизвестные.
«В ходе проведенных следователями и сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий, подозреваемые были задержаны. По месту их жительства обнаружены останки тела ребенка и иные доказательства, свидетельствующие об их причастности к особо тяжкому преступлению», – сообщили в СКР. Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигурантов.
161.RU пишет со ссылкой на источник, что ребенка расчленили — части тела лежали в мисках. А приехавшим полицейским мать заявила, что ее дочь кто-то похитил: «По предварительным показаниям женщины, кто-то якобы позвонил в дверь. Она открыла спросонья, потому что в глазок увидела, что мужчина похож на мужа. Дальше ничего не помнит, говорит, что потеряла сознание. Очнулась в квартире, где не было ни мужа, ни ребенка. После этого женщина заявила в полицию».
Отца же допросить пока не получилось ввиду того, что «его сознание было либо под алкоголем, либо под наркотическими веществами».
Известно, что семья считалась благополучной. «Родители проходили плановые обследования, где их психическое здоровье не ставилось под сомнение, а мама водила малышку к врачам», – рассказал собеседник издания.
Baza сообщает, что отец якобы случайно убил ребёнка, когда хотел ударить жену во время ссоры. Мужчина намеревался ударить супругу ногой, но промахнулся и попал по девочке.