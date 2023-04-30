«Части тела лежали в мисках». В Ростове-на-Дону жестоко убили младенца, а мать говорила о похищении

Трагедия произошла 28 апреля в квартире дома на улице Платона Кляты. По данным следствия, в тот день родители причинили телесные повреждения 8-месячному ребенку, от которых тот скончался. После этого супруги решили спрятать тело. А чтобы замести следы, 23-летняя мать заявила в правоохранительные органы, что младенца якобы похитили неизвестные.

«В ходе проведенных следователями и сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий, подозреваемые были задержаны. По месту их жительства обнаружены останки тела ребенка и иные доказательства, свидетельствующие об их причастности к особо тяжкому преступлению», – сообщили в СКР. Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигурантов.



161.RU пишет со ссылкой на источник, что ребенка расчленили — части тела лежали в мисках. А приехавшим полицейским мать заявила, что ее дочь кто-то похитил: «По предварительным показаниям женщины, кто-то якобы позвонил в дверь. Она открыла спросонья, потому что в глазок увидела, что мужчина похож на мужа. Дальше ничего не помнит, говорит, что потеряла сознание. Очнулась в квартире, где не было ни мужа, ни ребенка. После этого женщина заявила в полицию».