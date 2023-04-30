Байден назвал себя «мужчиной в расцвете сил»

Президент США Джо Байден, комментируя вопросы о своем возрасте после объявления планов выдвинуться на второй срок, заявил, что находится в расцвете сил. Об этом 30 апреля пишет The New York Times.



«Вы называете меня старым? Я называю себя опытным. Вы называете меня древним? Я говорю, что я мудрый. Они говорят, что я уже не тот, что был раньше. Журналист Дон Лемон бы сказал, что это мужчина в самом расцвете сил», — сказал Байден во время выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.



При этом президент отметил, что вопрос о возрасте оправдан. Вспомнил он и заголовки СМИ, в которых говорилось, что «возраст Байдена — большая проблема. Однако возраст Трампа — нет».

