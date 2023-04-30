    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    4 м/с, южн

    759мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.51eur88.37

    Байден назвал себя «мужчиной в расцвете сил»

    1402
    25 комментариев

    Президент США Джо Байден, комментируя вопросы о своем возрасте после объявления планов выдвинуться на второй срок, заявил, что находится в расцвете сил. Об этом 30 апреля пишет The New York Times.

    «Вы называете меня старым? Я называю себя опытным. Вы называете меня древним? Я говорю, что я мудрый. Они говорят, что я уже не тот, что был раньше. Журналист Дон Лемон бы сказал, что это мужчина в самом расцвете сил», — сказал Байден во время выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

    При этом президент отметил, что вопрос о возрасте оправдан. Вспомнил он и заголовки СМИ, в которых говорилось, что «возраст Байдена — большая проблема. Однако возраст Трампа — нет».

    Пошутил президент и над Илоном Маском. Он напомнил, что предприниматель ранее заявил, что Национальное общественное радио следует лишить финансирования. Байден заявил, что единственный способ заставить NPR исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил.

    Кроме того, Байден сообщил, что в субботу встретился с семьей арестованного в России за шпионаж корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По его словам, Вашингтон ежедневно ищет возможности и инструменты для возвращения журналиста домой.

    25 апреля Байден официально заявил, что намерен выдвигаться на выборах президента США в 2024 году. В случае победы на момент вступления в должность ему будет 81 год.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close