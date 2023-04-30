Вулкан Шивелуч снова зашевелился. Жителей просят запастись водой

На Камчатке снова активизировался вулкан Шивелуч. Правительство региона 30 апреля предупредило о возможности нового извержения.



«Настоятельно рекомендуем не приближаться к вулкану», — сказано в сообщении властей. Там же говорится, что из-за угрозы извержения дорогу Ключи — Усть-Камчатск закрыли до вечера 1 мая.



О возможности извержения, пепловых выбросов и сходов пирокластических и селевых потоков рассказал глава Усть-Камчатского района Камчатского края Олег Бондаренко. «Рекомендую жителям нашего района не покидать населенные пункты, на всякий случай обеспечить себя запасами питьевой воды», — написал он в своем телеграм-канале.

