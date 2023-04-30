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    Вулкан Шивелуч снова зашевелился. Жителей просят запастись водой

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    На Камчатке снова активизировался вулкан Шивелуч. Правительство региона 30 апреля предупредило о возможности нового извержения.

    «Настоятельно рекомендуем не приближаться к вулкану», — сказано в сообщении властей. Там же говорится, что из-за угрозы извержения дорогу Ключи — Усть-Камчатск закрыли до вечера 1 мая.

    О возможности извержения, пепловых выбросов и сходов пирокластических и селевых потоков рассказал глава Усть-Камчатского района Камчатского края Олег Бондаренко. «Рекомендую жителям нашего района не покидать населенные пункты, на всякий случай обеспечить себя запасами питьевой воды», — написал он в своем телеграм-канале.

    Бондаренко уточнил, что в Усть-Камчатском районе сохраняется режим ЧС, а экстренные службы находятся в режиме готовности.

    Вулкан Шивелуч извергается регулярно, но предыдущий выброс пепла в ночь на 11 апреля оказался самым сильным за последние 60 лет — поток хлынул на 15 километров вверх и небо стало черным. Пепла было так много, что жители поселка Ключи после выброса лепили пепловиков.

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