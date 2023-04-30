После обстрела поселка Суземка уже четверо погибших

До четырех человек выросло число погибших в результате обстрела поселка Суземка в Брянской области. Об этом 30 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.



К утру было известно о двух погибших. Тела еще двоих мирных жителей были обнаружены под завалами разрушенного дома. Еще два человека пострадали, они находятся в больнице.



Суземка в ночь на воскресенье дважды подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Сейчас на месте продолжаются работы по разбору завалов и расчистке территорий, в поселке введен режим ЧС.

