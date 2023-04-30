    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    4 м/с, южн

    759мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.51eur88.37

    После обстрела поселка Суземка уже четверо погибших

    7752
    24 комментария

    До четырех человек выросло число погибших в результате обстрела поселка Суземка в Брянской области. Об этом 30 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    К утру было известно о двух погибших. Тела еще двоих мирных жителей были обнаружены под завалами разрушенного дома. Еще два человека пострадали, они находятся в больнице.

    Суземка в ночь на воскресенье дважды подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Сейчас на месте продолжаются работы по разбору завалов и расчистке территорий, в поселке введен режим ЧС.

    Больше новостей — в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 24

    Гость30 Апр 2023 в 15:41
    👍
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close