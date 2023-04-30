Поселок Суземка обстреляли дважды за ночь. Есть погибшие

В Брянской области дважды обстреляли приграничный поселок Суземка. Об этом 30 апреля сообщил глава региона Александр Богомаз.



По его словам, украинские военные вели огонь с помощью РСЗО. Российские силы ПВО сбили несколько снарядов. В результате первого обстрела погибли двое мирных жителей, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения.



О втором обстреле Богомаз рассказал в половине шестого утра. «Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом», — сообщил губернатор.

