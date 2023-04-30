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    На Украине назвали удар по нефтебазе в Севастополе частью подготовки к «наступлению»

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    Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе является «одним из элементов подготовки» к наступлению украинских войск. Об этом 30 апреля заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

    «То, что подорвана логистика врага, — один из элементов подготовки к мощным активным действиям Сил обороны, мы говорим уже длительное время. И вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», — сообщила она (цитата по РБК).

    «Фонтанка» писала о мощном пожаре на нефтебазе в Севастополе, который начался накануне утром после попадания беспилотника. Губернатор заявил, что в результате никто не пострадал. Открытое горение на площади 1000 квадратных метров ликвидировали к половине второго дня субботы.

    Отметим, что 28 апреля министр обороны Украины назвал высоким процент подготовки ВСУ к контрнаступлению, слухи о котором распространяются в СМИ с конца прошлого года. При этом он добавил, что еще не все курсы обучения украинских военных по управлению западной техникой завершены.

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    Комментарии 36

    Гость30 Апр 2023 в 14:15
    Что значат числа 190 510 ?
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