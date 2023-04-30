На Украине назвали удар по нефтебазе в Севастополе частью подготовки к «наступлению»

Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе является «одним из элементов подготовки» к наступлению украинских войск. Об этом 30 апреля заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



«То, что подорвана логистика врага, — один из элементов подготовки к мощным активным действиям Сил обороны, мы говорим уже длительное время. И вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», — сообщила она (цитата по РБК).

