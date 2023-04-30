В Металлострое доберман набросился на восьмилетнего ребенка

Восьмилетний мальчик стал жертвой нападения добермана в Металлострое. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 апреля.



Сам инцидент произошел еще в понедельник. Ребенок гулял в парке «Зима-Лето», когда к нему подбежала собака и вцепилась в ногу. Врачи осмотрели мальчика и зафиксировали укушенную рану задней поверхности голени и синяки от зубов на бедре. В субботу отец пострадавшего написал заявление в полицию, в котором попросил привлечь к ответственности хозяйку добермана.



Ранее «Фонтанка» писала, что на улице Парашютной бульдог укусил за нос четырехлетнего ребенка, который катался во дворе на самокате под присмотром папы.

