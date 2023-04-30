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    На Парашютной собака укусила за нос четырехлетнего самокатчика

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    Собака, спущенная с поводка на Парашютной улице, вцепилась в лицо четырехлетнего малыша, который вышел во двор погулять с отцом. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 апреля.

    Инцидент произошел накануне днем. Мальчик катался по двору на самокате под присмотром папы. В это же время там гулял ребенок лет десяти с небольшим бульдогом. Школьник отпустил питомца с поводка, а тот подбежал и укусил детсадовца в область носа. Пострадавшего осмотрели в больнице, зафиксировали множественные укусы лица и отпустили домой. Отец ребенка обратился в полицию, чтобы узнать, был ли привит пес.

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