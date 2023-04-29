Пожар на территории бывшего завода «Самсон» локализовали

Пожар на территории бывшего завода «Самсон» в Московском районе Петербурга локализовали. Об этом 29 апреля сообщили в Telegram-канале городского МЧС.



Горение происходило на четвертом этаже в заброшенном неэксплуатируемом здании, а также на кровле на общей площади 600 «квадратов».

О возгорании стало известно в 17:35, пожар удалось локализовать уже в 17:42. В 17:43 специалисты устранили открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали.

«К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 7 единиц техники и 28 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.