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    Пожар на территории бывшего завода «Самсон» локализовали

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    Пожар на территории бывшего завода «Самсон» в Московском районе Петербурга локализовали. Об этом 29 апреля сообщили в Telegram-канале городского МЧС.

    Горение происходило на четвертом этаже в заброшенном неэксплуатируемом здании, а также на кровле на общей площади 600 «квадратов».

    О возгорании стало известно в 17:35, пожар удалось локализовать уже в 17:42. В 17:43 специалисты устранили открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали.

    «К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 7 единиц техники и 28 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.

    «Фонтанка» писала, что пламя вспыхнуло 29 апреля на территории бывшего предприятия «Самсон» на Московском шоссе, 13.

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