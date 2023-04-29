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    Спикер ЗакСа проехался на гироскутере по Дворцовой площади

    2030
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    Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский посетил открытие обновленного туристско-информационного павильона на Дворцовой 29 апреля. Он протестировал брендированный гироскутер от нового инфопункта.

    Александр Бельский

    «У меня ж нет такого. У меня-то обычный», — поделился впечатлениями он.

    В 2022 году Петербург посетили свыше 8 млн туристов — на треть больше, чем годом ранее, отметил спикер городского парламента.

    Днем 29 апреля на Дворцовой площади открыли туристско-информационный павильон с новым дизайном фасадов, один из которых приспособлен под фотозону «Привет из Санкт-Петербурга!»

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