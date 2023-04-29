«Добрый субботник» в стиле милитари. Как в Петербурге убирали город и плели сети

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге провели «Добрый субботник»: помимо работы граблями, доброту можно было проявить с помощью плетения маскировочных сетей и изготовления окопных свечек. «Фонтанка» побывала на акциях в честь уборки города, как будто совсем не похожих на те, что проходили ещё пару лет назад.



Образцово-показательно Советский человек, если бы попал в 29 апреля 2023 года в парк Интернационалистов в Петербурге, не удивился бы. На образцово-показательном субботнике, где ждали губернатора, играл гимн, возле сцены стояли молодые люди с флагами, ребята в куртках «Волонтерская рота» красили скамейки. Сам парк ещё накануне убрали так, что жители даже немного расстроились: из-за ошибок проектировщика местные «резали» углы и протоптали свои тропинки, теперь же утрамбованные дорожки посыпали свежей землей.



Приехавшая на открытие депутат Государственной думы Оксана Дмитриева рассказывала собравшимся, что раньше это называлось коммунистическим субботником. Александра Беглова ждали и вице-губернатор Анатолий Повелий, и главы комитетов, и дежурившие рядом наряды ДПС, но что-то не задалось (говорят, что главу города утром неожиданно пригласил на совещание президент) и проводить праздник пришлось без него. Отсутствие начальства, впрочем, настроение собравшимся не испортило. Делегация осмотрела новенькие машины МЧС, катер для очистки прудов от прибрежных зарослей и выпустила рыбок.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Всё это, впрочем, обычные атрибуты для такого дня. Необычным были люди в военной форме. На каждом пятачке, где уже убранные газоны подчищали граблями бюджетники, можно было заметить людей в одежде цвета хаки. А на одной из дорожек женщины плели маскировочные сети. «Из лески лучше было бы, из ниток мы уже плели, они рвутся», — причитала одна из них. Как только делегация осмотрела их работу, одна из плетущих начала собираться, но другая одёрнула: «Подожди, они ещё назад пойдут». В итоге свернули стенд минут через 40, когда делегация посадила деревья вместе с добровольцем Саней Добрым, повесила кормушки для птиц и под популярную на радио песню «Зачем мне солнце Монако» отправилась пропустить по рюмочке в соседний ресторан.



«Всё для Победы» Субботник, официально называющийся «Добрым», в этом году решили посвятить спецоперации. Во всех районах жителям предлагали плести маскировочные сети и мастерить окопные свечи. Впрочем, как убедилась «Фонтанка», среди жителей оказалось немало бюджетников.

В подростково-патриотическом клубе «Луч», который расположен во дворике «Изумрудного города» на улице Правды, очень удивились, увидев журналиста. Дама в футболке с надписью «Подростково-молодежные клубы «Перспектива». Центральный район» объяснила, что на мероприятии все свои, потому что «сами знаете, какая обстановка», и с улицы так просто на мероприятие не зайти. «Те, кого мы знаем, — родители», — объяснила она. В зале посередине — большой стол с маскировочными лентами, у окон — каркасы для сетей и скамейки. На стене — два полотна с буквой Z из георгиевской ленты и надписью «Своих не бросаем», а также портреты военнослужащих с описанием их деяний в зоне боевых действий. За работой — девушки, а также женщина и мужчина с мальчиком лет 10 на вид.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Василеостровском доме молодёжи участников мастер-класса оказалось побольше, но к 10 утра пришли не все.

Из мобильной колонки играло «В юном месяце апреле», но её быстро поменяли на Агутина: «Ай-ай-ай, это парадокс, параллельные реалии».



Судя по разговорам, и там все знакомы между собой. «Вы от какого-то учреждения?» — уточнил журналист «Фонтанки» у бородатого мощного мужчины. «От учреждения, — настороженно подтвердил он. — Предложили».

Пока из колонок надрывался Агутин («Не зная боли, не зная слез»), организаторы пытались уговорить мальчика лет пяти присоединиться к взрослым. «Будешь плести?» Он мотал головой. «Так ты не замотивировал его, — ругали родителя. — Надо сказать, что это помощь нашим военным». «Да, всё поедет туда», — заверила «Фонтанку» девушка-инструктор по изготовлению окопных свечей.



В подростково-молодежном клубе «Форпост» на Большом Сампсоньевском сетку плели только сотрудники. «Мне одна девочка сказала: вы же становитесь пособницей», — жаловалась руководящая процессом Елена Ивановна. До этого она предлагала ученицам вязать для фронта носки — желающих тоже не нашлось.

«Ей надо было оказаться на Финляндском вокзале, где оказалась вчера я. Шли три здоровых парня, у них на двоих было три ноги. У одного протез, у других очень коротко обрезано. Вот если б она посмотрела…» — вступила в беседу дама с уже седыми волосами. В «Форпосте» она работает уборщицей, а в свободное время плетет сети, нашлемники и вяжет солдатам носки. Судя по диалогам, и у остальных работа в выходной день особого внутреннего сопротивления не вызывала. «Я понимаю, что завтра на танке может оказаться мой муж, мои братья, мой отец», — говорила одна из сотрудниц. Важная часть мероприятия — фото- и видеоотчет.



—Улыбаться или че?

— Работать!



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дворники поневоле Наверное, чуть ли не единственный во всём городе, самый обычный, без флера времени субботник прошел возле Дома молодёжи «Метеор» на Маршала Блюхера. Явка строго обязательна, уважительные причины, к примеру поездка на шашлыки, не принимаются. Убрать территорию накануне, в пятницу вечером, нельзя, не положено.



В итоге два десятка грустных людей субботним утром пришли на работу. Первым делом — общее фото на фоне Дома молодёжи. Затем с граблями разбрелись по периметру.

— А вот здесь почему не убираете? — корреспондент «Фонтанки» кивнула на заплёванную окурками детскую площадку.



— Это не наша территория, наша — только вокруг Дома молодёжи.

— То есть границы патриотизма заканчиваются на подступах к детской площадке.

Дворники поневоле иронию считали, хмыкнули. Просьбе дать грабли и перчатки удивились, но инвентарь выдали.

Двадцать минут — площадка радует чистотой. Всеобщая повинность закончилась примерно через час. Можно ехать на шашлыки.

Ксения Клочкова, Николай Кудин, Ирина Корбат, Алина Ампелонская, Юлия Никитина

