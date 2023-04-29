«Добрый субботник» в стиле милитари. Как в Петербурге убирали город и плели сети

В Петербурге провели «Добрый субботник»: помимо работы граблями, доброту можно было проявить с помощью плетения маскировочных сетей и изготовления окопных свечек. «Фонтанка» побывала на акциях в честь уборки города, как будто совсем не похожих на те, что проходили ещё пару лет назад.
Образцово-показательно
Советский человек, если бы попал в 29 апреля 2023 года в парк Интернационалистов в Петербурге, не удивился бы. На образцово-показательном субботнике, где ждали губернатора, играл гимн, возле сцены стояли молодые люди с флагами, ребята в куртках «Волонтерская рота» красили скамейки. Сам парк ещё накануне убрали так, что жители даже немного расстроились: из-за ошибок проектировщика местные «резали» углы и протоптали свои тропинки, теперь же утрамбованные дорожки посыпали свежей землей.
Приехавшая на открытие депутат Государственной думы Оксана Дмитриева рассказывала собравшимся, что раньше это называлось коммунистическим субботником. Александра Беглова ждали и вице-губернатор Анатолий Повелий, и главы комитетов, и дежурившие рядом наряды ДПС, но что-то не задалось (говорят, что главу города утром неожиданно пригласил на совещание президент) и проводить праздник пришлось без него. Отсутствие начальства, впрочем, настроение собравшимся не испортило. Делегация осмотрела новенькие машины МЧС, катер для очистки прудов от прибрежных зарослей и выпустила рыбок.
Всё это, впрочем, обычные атрибуты для такого дня. Необычным были люди в военной форме. На каждом пятачке, где уже убранные газоны подчищали граблями бюджетники, можно было заметить людей в одежде цвета хаки. А на одной из дорожек женщины плели маскировочные сети. «Из лески лучше было бы, из ниток мы уже плели, они рвутся», — причитала одна из них. Как только делегация осмотрела их работу, одна из плетущих начала собираться, но другая одёрнула: «Подожди, они ещё назад пойдут». В итоге свернули стенд минут через 40, когда делегация посадила деревья вместе с добровольцем Саней Добрым, повесила кормушки для птиц и под популярную на радио песню «Зачем мне солнце Монако» отправилась пропустить по рюмочке в соседний ресторан.
«Всё для Победы»
Субботник, официально называющийся «Добрым», в этом году решили посвятить спецоперации. Во всех районах жителям предлагали плести маскировочные сети и мастерить окопные свечи. Впрочем, как убедилась «Фонтанка», среди жителей оказалось немало бюджетников.
В подростково-патриотическом клубе «Луч», который расположен во дворике «Изумрудного города» на улице Правды, очень удивились, увидев журналиста. Дама в футболке с надписью «Подростково-молодежные клубы «Перспектива». Центральный район» объяснила, что на мероприятии все свои, потому что «сами знаете, какая обстановка», и с улицы так просто на мероприятие не зайти. «Те, кого мы знаем, — родители», — объяснила она. В зале посередине — большой стол с маскировочными лентами, у окон — каркасы для сетей и скамейки. На стене — два полотна с буквой Z из георгиевской ленты и надписью «Своих не бросаем», а также портреты военнослужащих с описанием их деяний в зоне боевых действий. За работой — девушки, а также женщина и мужчина с мальчиком лет 10 на вид.
В Василеостровском доме молодёжи участников мастер-класса оказалось побольше, но к 10 утра пришли не все.
Из мобильной колонки играло «В юном месяце апреле», но её быстро поменяли на Агутина: «Ай-ай-ай, это парадокс, параллельные реалии».
Судя по разговорам, и там все знакомы между собой. «Вы от какого-то учреждения?» — уточнил журналист «Фонтанки» у бородатого мощного мужчины. «От учреждения, — настороженно подтвердил он. — Предложили».
Пока из колонок надрывался Агутин («Не зная боли, не зная слез»), организаторы пытались уговорить мальчика лет пяти присоединиться к взрослым. «Будешь плести?» Он мотал головой. «Так ты не замотивировал его, — ругали родителя. — Надо сказать, что это помощь нашим военным».
«Да, всё поедет туда», — заверила «Фонтанку» девушка-инструктор по изготовлению окопных свечей.
В подростково-молодежном клубе «Форпост» на Большом Сампсоньевском сетку плели только сотрудники. «Мне одна девочка сказала: вы же становитесь пособницей», — жаловалась руководящая процессом Елена Ивановна. До этого она предлагала ученицам вязать для фронта носки — желающих тоже не нашлось.
«Ей надо было оказаться на Финляндском вокзале, где оказалась вчера я. Шли три здоровых парня, у них на двоих было три ноги. У одного протез, у других очень коротко обрезано. Вот если б она посмотрела…» — вступила в беседу дама с уже седыми волосами. В «Форпосте» она работает уборщицей, а в свободное время плетет сети, нашлемники и вяжет солдатам носки. Судя по диалогам, и у остальных работа в выходной день особого внутреннего сопротивления не вызывала. «Я понимаю, что завтра на танке может оказаться мой муж, мои братья, мой отец», — говорила одна из сотрудниц. Важная часть мероприятия — фото- и видеоотчет.
—Улыбаться или че?
— Работать!
Дворники поневоле
Наверное, чуть ли не единственный во всём городе, самый обычный, без флера времени субботник прошел возле Дома молодёжи «Метеор» на Маршала Блюхера. Явка строго обязательна, уважительные причины, к примеру поездка на шашлыки, не принимаются. Убрать территорию накануне, в пятницу вечером, нельзя, не положено.
В итоге два десятка грустных людей субботним утром пришли на работу. Первым делом — общее фото на фоне Дома молодёжи. Затем с граблями разбрелись по периметру.
— А вот здесь почему не убираете? — корреспондент «Фонтанки» кивнула на заплёванную окурками детскую площадку.
— Это не наша территория, наша — только вокруг Дома молодёжи.
— То есть границы патриотизма заканчиваются на подступах к детской площадке.
Дворники поневоле иронию считали, хмыкнули. Просьбе дать грабли и перчатки удивились, но инвентарь выдали.
Двадцать минут — площадка радует чистотой. Всеобщая повинность закончилась примерно через час. Можно ехать на шашлыки.
Ксения Клочкова, Николай Кудин, Ирина Корбат, Алина Ампелонская, Юлия Никитина