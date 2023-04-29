По 14 рейсов в неделю из Петербурга в Анталью. Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок

Россия и Турция договорились увеличить число авиаперевозок в летнем сезоне. Российские компании смогут выполнять более 720 рейсов по 62 маршрутам, турецкие — 629 рейсов по 37 маршрутам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс.



Российские авиационные власти уже подтвердили заявки турецких авиакомпаний на дополнительные полеты с суммарной частотой 49 рейсов в неделю. Так, число еженедельно выполняемых рейсов между странами превысит 1,3 тысячи, а это в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим летним сезоном.