    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, зап

    761мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.51eur88.37

    По 14 рейсов в неделю из Петербурга в Анталью. Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок

    1947
    10 комментариев

    Россия и Турция договорились увеличить число авиаперевозок в летнем сезоне. Российские компании смогут выполнять более 720 рейсов по 62 маршрутам, турецкие — 629 рейсов по 37 маршрутам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс.

    Российские авиационные власти уже подтвердили заявки турецких авиакомпаний на дополнительные полеты с суммарной частотой 49 рейсов в неделю. Так, число еженедельно выполняемых рейсов между странами превысит 1,3 тысячи, а это в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим летним сезоном.

    Согласно договоренностям, еженедельно по маршруту Анталья — Саратов будет совершаться семь рейсов, по маршруту Стамбул — Москва — Анталья — Москва — по 21 рейсу. Еще по 14 рейсов еженедельно запланировано по направлениям: Стамбул — Санкт-Петербург, Анталья — Санкт-Петербург, Анталья — Казань, Анталья — Екатеринбург.

    Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган 27 апреля провели телефонные переговоры. Как сообщили в Минтрансе, они также обсудили наращивание туристических связей между странами, создание благоприятных условий поездок и увеличение объема двусторонних перевозок.

    Больше новостей — в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТурцияРоссияАвиаперелеты
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close