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    Украина и зерновая сделка. Путин и Эрдоган провели переговоры по телефону

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    Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом 27 апреля сообщает турецкое издание NTV.

    Главы государств обсудили конфликт на Украине и зерновую сделку. Издание опубликовало фотографию Эрдогана в рабочем кабинете. Недавно в СМИ появилась информация об инфаркте у президента Турции, но его представители все опровергли.

    Также турецкий лидер выдвинул некие инициативы по зерновой сделке. По словам Эрдогана, они могут быть проработаны через рабочую группу.

    Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике (САР). Еще Владимир Путин передал свои наилучшие пожелания Эрдогану.

    Кремль. Новости

    После разговора Путин и Эрдоган по видеосвязи приняли участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

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    ТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Эрдоган
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