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    Турция опровергла данные об инфаркте Эрдогана и подтвердила отмену митинга

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет очно принимать участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС „Аккую», которая должна состояться 27 апреля. Также отменен митинг и ряд интервью.

    Четыре турецких телеканала получили уведомление об отмене запланированных с Эрдоганом интервью, пишет газета BirGun. Депутат от партии справедливости и развития Эркан Кандеми сообщил в соцсетях, что на церемонии загрузки топлива президент будет участвовать онлайн.

    Предвыборный митинг, который должен был состояться после церемонии в Мерсине, перенесен на более позднюю дату.

    Прошла информация, что у президента якобы был инфаркт. Власти опровергли эти данные и сообщили, что у Эрдогана лишь легкая простуда.

    Накануне президенту пришлось на 20 минут прервать прямой эфир. После возобновления трансляции он сообщил о проблемах с желудком.

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