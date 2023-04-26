Турция опровергла данные об инфаркте Эрдогана и подтвердила отмену митинга

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет очно принимать участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС „Аккую», которая должна состояться 27 апреля. Также отменен митинг и ряд интервью.

Четыре турецких телеканала получили уведомление об отмене запланированных с Эрдоганом интервью, пишет газета BirGun. Депутат от партии справедливости и развития Эркан Кандеми сообщил в соцсетях, что на церемонии загрузки топлива президент будет участвовать онлайн.

Предвыборный митинг, который должен был состояться после церемонии в Мерсине, перенесен на более позднюю дату.