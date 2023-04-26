Эрдоган прервал интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия

В ночь на среду прямой эфир с президентом Турции Эрдоганом сократили из-за недомогания турецкого лидера. Об этом 26 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на эфир.

Эрдоган отвечал на вопросы журналистов по предвыборной кампании — выборы главы государства в Турции пройдут 14 мая. Трансляция прекратилась через 20 минут после начала эфира. Зрителям начали показывать рекламу.

После возобновления эфира Эрдоган сказал, что плохо себя чувствует из-за проблем с желудком.

«Cильно застудил желудок. Мы много работаем. У меня серьезная простуда. Мы подумали, что если отменим программу, то нас могут неправильно понять. Мы пришли, так как я обещал. Мы тоже временами сталкиваемся с такими проблемами, прошу прощения у всех наших граждан, которые сейчас находятся у телеэкрана», — сказал турецкий лидер.