Губернатор Севастополя: По нефтебазе ударили два украинских беспилотника

Пожар на нефтебазе около Севастополя локализовали. Огонь смогут ориентировочно полностью потушить к 18:00. Причиной пожара, по предварительной информации, стало попадание двух украинских БПЛА в резервуары. Об этом 29 апреля рассказал в своем Telegram-канале губернатор города Сергей Развожаев.
Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
К тушению приступил пожарный поезд. Задействованы все силы МЧС по Севастополю, также прибыли пожарные расчеты из Республики Крым.
«Ситуация находится под контролем, сил и всех необходимых средств достаточно», — говорится в публикации Развожаева.
О пожаре на нефтебазе в Севастополе стало известно сегодня рано утром. По словам главы города Михаила Развожаева, загорелись резервуары с топливом из-за попадания, по предварительной информации, беспилотника.