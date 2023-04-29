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    Губернатор Севастополя: По нефтебазе ударили два украинских беспилотника

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    Пожар на нефтебазе около Севастополя локализовали. Огонь смогут ориентировочно полностью потушить к 18:00. Причиной пожара, по предварительной информации, стало попадание двух украинских БПЛА в резервуары. Об этом 29 апреля рассказал в своем Telegram-канале губернатор города Сергей Развожаев.

    Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

    К тушению приступил пожарный поезд. Задействованы все силы МЧС по Севастополю, также прибыли пожарные расчеты из Республики Крым.

    «Ситуация находится под контролем, сил и всех необходимых средств достаточно», — говорится в публикации Развожаева.

    О пожаре на нефтебазе в Севастополе стало известно сегодня рано утром. По словам главы города Михаила Развожаева, загорелись резервуары с топливом из-за попадания, по предварительной информации, беспилотника.

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