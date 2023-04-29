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    В Московском районе Петербурга мужчина устроил стрельбу по полицейским и скончался после ответного огня

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    В Московском районе пенсионер стрелял по полицейским, которые проникли в его квартиру после жалобы от жильцов на нарушение порядка. Об этом 29 апреля рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    К дому 124 на Московском проспекте правоохранители прибыли вечером 28 апреля. Туда же для разбирательства приехали и сотрудники МЧС. Когда один из сотрудников попытался пробраться через окно в квартиру, дебошир выстрелил из ружья, ранив его в плечо.

    На место происшествия прибыли дополнительные силы МВД. Было решено немедленно вскрыть квартиру и обезвредить злоумышленника. После того как они вошли, хозяин открыл огонь, спустив курок три раза. Заряды попали в щиты и бронезащиту.

    По закону в таких случаях сотрудники полиции имеют право применять табельное оружие. Преступника ранили ответным огнём, и он скончался до прибытия скорой. Никто из местных жителей не пострадал.

    В СКР по Петербургу уточнили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления по 317-й статье УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

    На данный момент проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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