В Московском районе Петербурга мужчина устроил стрельбу по полицейским и скончался после ответного огня

В Московском районе пенсионер стрелял по полицейским, которые проникли в его квартиру после жалобы от жильцов на нарушение порядка. Об этом 29 апреля рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



К дому 124 на Московском проспекте правоохранители прибыли вечером 28 апреля. Туда же для разбирательства приехали и сотрудники МЧС. Когда один из сотрудников попытался пробраться через окно в квартиру, дебошир выстрелил из ружья, ранив его в плечо.

На место происшествия прибыли дополнительные силы МВД. Было решено немедленно вскрыть квартиру и обезвредить злоумышленника. После того как они вошли, хозяин открыл огонь, спустив курок три раза. Заряды попали в щиты и бронезащиту.