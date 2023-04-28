ЕСПЧ обязал Россию выплатить грузинам 130 млн евро за Пятидевную войну

Европейский суд по правам человека обязал Россию заплатить Грузии 130 миллионов евро за преступления Пятидневной войны в 2008 году. Отдельно оговаривается, что сторона должна выполнить условия, несмотря на выход из Совета Европы.
Решение суд опубликовал 28 апреля. Отмечается, что это как бы приложение к основному тексту, который был принят и опубликован в 2021 году. Тогда суд признал сами факты преступлений, а теперь же назначил за них компенсации.
23 тысячи грузин, согласно решению суда, должны получить 115 миллионов за то, что не смогли вернуться в свои дома в Южной Осетии и Абхазии. 412 потерпевших дожны распределить 8,2 млн евро за неэффективное расследование фактов гибели мирных жителей, решил суд. 50 родственников убитых в селах Южной Осетии и буферных зонах должны получить 3,25 млн евро.
Порядка 166 грузинам присуждено 2,7 млн евро за бесчеловечное обращение при содержании в подвалах МВД в Южной Осетии и Цхинвали с 10 по 27 августа 2008 года. Еще 16 военнопленных могут распределить 640 тысяч евро за пытки южноосетинскими силами в августе того же года.
Весной и летом прошлого года ЕСПЧ ждал комментариев от российской стороны по поводу денежной компенсации, но ответа не получил. Осенью Россия вышла из Совета Европы и больше не выполняет решения ЕСПЧ.
Однако суд оговаривает, что денонсация соглашения «не влечет за собой освобождения Стороны от ее обязательств по Конвенции в отношении любого действия, которое <...> могло быть совершено ею до даты вступления денонсации в силу».
На выполнение решения у России три месяца, затем начнут капать проценты, пишет суд. «Постановил единогласно, что с истечения вышеупомянутых трех месяцев до выплаты простых процентов на вышеуказанные суммы начисляются проценты по ставке, равной предельной ссудной ставке Европейского центрального банка в период просрочки плюс три процентных пункта», — сказано в решении.