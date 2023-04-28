ЕСПЧ обязал Россию выплатить грузинам 130 млн евро за Пятидевную войну

Европейский суд по правам человека обязал Россию заплатить Грузии 130 миллионов евро за преступления Пятидневной войны в 2008 году. Отдельно оговаривается, что сторона должна выполнить условия, несмотря на выход из Совета Европы.

Решение суд опубликовал 28 апреля. Отмечается, что это как бы приложение к основному тексту, который был принят и опубликован в 2021 году. Тогда суд признал сами факты преступлений, а теперь же назначил за них компенсации.

23 тысячи грузин, согласно решению суда, должны получить 115 миллионов за то, что не смогли вернуться в свои дома в Южной Осетии и Абхазии. 412 потерпевших дожны распределить 8,2 млн евро за неэффективное расследование фактов гибели мирных жителей, решил суд. 50 родственников убитых в селах Южной Осетии и буферных зонах должны получить 3,25 млн евро.