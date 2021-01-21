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ЕСПЧ закончил с делом «Россия против Грузии», которое рассматривалось 12 лет. Обвинение Тбилиси поддержано частично

Решение по делу «Россия против Грузии», принятое Европейским судом по правам человека, было опубликовано 21 января. Часть обвинения не устояла.

ЕСПЧ почти за 12 лет пришел к выводу, что Москва не может быть ответчиком по Конвенции о защите прав человека. «Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8–12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции», — цитирует Минюст заместителя министра Гальперина.

Грузия настаивала и на том, что ВС РФ вторглись на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года. Этот довод ЕСПЧ тоже не поддержал.

При этом за российской стороной признана ответственность за инциденты на территории Южной Осетии и Абхазии уже после 12 августа 2008 года. «Непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена», — не соглашаются с выводом в Минюсте.

Постановление не содержит решения о денежной компенсации.

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Комментарии (8)

265037644
дело в том, что ЕСПЧ и Басманный это суды, а не футбольные команды)
У судов, юноша, несколько другие задачи и цели.
265037644
Даже этот ЕСПЧ не сумел ничего за уши притянуть)
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