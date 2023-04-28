«Съезд народных депутатов»* Пономарева** и Гудкова** признали нежелательным в России

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность «Съезда народных депутатов»*. Надзор счёл, что собрание бывших депутатов Госдумы угрожает действующей власти страны, которую они покинули.



Как сообщили в ведомстве 28 апреля, в прокуратуре изучили поступившие материалы и решили, что иностранная неправительственная организация представляет опасность для основ конституционного строя и безопасности России.



Её целью называют насильственный захват власти. Также не укрылись от надзора сепаратистские лозунги руководителей — иноагентов из числа уехавших за границу экс-депутатов Ильи Пономарёва**(признан иностранным агентом) и Геннадия Гудкова** (признан иностранным агентом) и юриста Марка Фейгина.