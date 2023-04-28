    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, зап

    761мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.51eur88.37

    «Съезд народных депутатов»* Пономарева** и Гудкова** признали нежелательным в России

    1426
    10 комментариев

    Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность «Съезда народных депутатов»*. Надзор счёл, что собрание бывших депутатов Госдумы угрожает действующей власти страны, которую они покинули.

    Как сообщили в ведомстве 28 апреля, в прокуратуре изучили поступившие материалы и решили, что иностранная неправительственная организация представляет опасность для основ конституционного строя и безопасности России.

    Её целью называют насильственный захват власти. Также не укрылись от надзора сепаратистские лозунги руководителей — иноагентов из числа уехавших за границу экс-депутатов Ильи Пономарёва**(признан иностранным агентом) и Геннадия Гудкова** (признан иностранным агентом) и юриста Марка Фейгина.

    «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) создан в Польше после начала боевых действий в 2022 году. Первый съезд состоялся в ноябре в городке Яблонна, второй — в феврале. Делегатами были заявлены бывшие российские депутаты разных уровней и созывов, выступающие против спецоперации. Участники настаивают, что организация является «единственным легитимным представительным органом, избранным гражданами России в ходе международно признанных выборов».

    * Признан нежелательным на территории РФ.

    ** Включены в реестр иностранных агентов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нежелательная организация
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close