«Съезд народных депутатов»* Пономарева** и Гудкова** признали нежелательным в России

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность «Съезда народных депутатов»*. Надзор счёл, что собрание бывших депутатов Госдумы угрожает действующей власти страны, которую они покинули.
Как сообщили в ведомстве 28 апреля, в прокуратуре изучили поступившие материалы и решили, что иностранная неправительственная организация представляет опасность для основ конституционного строя и безопасности России.
Её целью называют насильственный захват власти. Также не укрылись от надзора сепаратистские лозунги руководителей — иноагентов из числа уехавших за границу экс-депутатов Ильи Пономарёва**(признан иностранным агентом) и Геннадия Гудкова** (признан иностранным агентом) и юриста Марка Фейгина.
«Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) создан в Польше после начала боевых действий в 2022 году. Первый съезд состоялся в ноябре в городке Яблонна, второй — в феврале. Делегатами были заявлены бывшие российские депутаты разных уровней и созывов, выступающие против спецоперации. Участники настаивают, что организация является «единственным легитимным представительным органом, избранным гражданами России в ходе международно признанных выборов».
* Признан нежелательным на территории РФ.
** Включены в реестр иностранных агентов.