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    Теперь в России можно получить пожизненный срок за госизмену. Путин подписал закон

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    Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за госизмену. Теперь за это преступление можно получить пожизненное лишение свободы. Соответствующий документ опубликован 28 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

    Ранее за госизмену можно было получить до 20 лет лишения свободы. Теперь пожизненное можно получить за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих государственную тайну, переход на сторону противника, оказание помощи другому государству в антироссийской деятельности.

    Также ужесточаются наказания: за теракты (часть 1 статьи 205 УК РФ) — с 15 до 20 лет, акты международного терроризма (часть 1 статьи 361 УК РФ) — с 10 до 12 лет, пособничество террористической деятельности (часть 3 статьи 205.1 УК РФ) — с 10 до 12 лет, диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ) — с 15 до 20 лет.

    Поправки в УК РФ были приняты Госдумой 10 дней назад.

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