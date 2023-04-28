Теперь в России можно получить пожизненный срок за госизмену. Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за госизмену. Теперь за это преступление можно получить пожизненное лишение свободы. Соответствующий документ опубликован 28 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.



Ранее за госизмену можно было получить до 20 лет лишения свободы. Теперь пожизненное можно получить за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих государственную тайну, переход на сторону противника, оказание помощи другому государству в антироссийской деятельности.