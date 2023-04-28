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    На севере города жители вышли против установки оборудования сотовой связи. Один человек уехал в отдел полиции

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    На Комендантском проспекте утром 28 апреля десяток жителей вышли с протестом в связи с установкой оборудования сотовой связи на вышку, расположенную по соседству. Об этом «Фонтанке» рассказал один из протестующих, Дмитрий Лысов. Одну женщину забрали в отдел полиции.

    Вышку для размещения оборудования сотовой связи установили напротив 12-й парадной дома № 34, корпус 1, по Комендантскому проспекту. По информации жителей, базовую станцию на вышку устанавливает «Билайн». По замерам протестующих, оборудование ставят ближе к жилому дому, чем должно быть согласно разрешению.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Мачту поставил «Ростелеком». Она стоит на 30 метрах от дома. У «Билайна» разрешение на установку базовой станции 40 метров от дома. В общем, они сейчас хотят монтировать оборудование», — рассказал собеседник.

    Дом — 16-этажный, высота мачты — на уровне 10 этажа, пояснил Лысов. Он уточнил, что жители уже направляли обращения в прокуратуру.

    Высказаться против установки оборудования вышли около десяти жителей дома. Никаких более активных действий, кроме вербальных, жители не применяли. Вскоре на место прибыла полиция (по информации Лысова, ее вызвали рабочие), которая потребовала от горожан покинуть зону работ и оцепила ее лентой. «Одна женщина сказала, что она не покинет, и ее забрали в 86-й отдел полиции», — добавил собеседник.

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    Сотовая связьВышка сотовой связиАкции протеста
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