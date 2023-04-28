На севере города жители вышли против установки оборудования сотовой связи. Один человек уехал в отдел полиции

На Комендантском проспекте утром 28 апреля десяток жителей вышли с протестом в связи с установкой оборудования сотовой связи на вышку, расположенную по соседству. Об этом «Фонтанке» рассказал один из протестующих, Дмитрий Лысов. Одну женщину забрали в отдел полиции.



Вышку для размещения оборудования сотовой связи установили напротив 12-й парадной дома № 34 , корпус 1, по Комендантскому проспекту. По информации жителей, базовую станцию на вышку устанавливает «Билайн». По замерам протестующих, оборудование ставят ближе к жилому дому, чем должно быть согласно разрешению.

