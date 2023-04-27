«В этом году потери будут несколько больше». Смольный оценил, сколько денег лишился из-за ухода иностранных автоконцернов

В 2022 году бюджет Петербурга потерял 2,3 миллиарда рублей налоговых поступлений из-за ухода иностранных автомобильных концернов. Об этом заявил вице-губернатор Алексей Корабельников 27 апреля в ходе прямой линии. По его словам, автокластер сильнее других отраслей пострадал от ухода зарубежных компаний.
Если в 2021 году предприятия отрасли, включая сами заводы и их подрядчиков, принесли бюджету 6 миллиардов рублей, то в 2022 году — 3,7 миллиарда рублей.
Таким образом, бюджет недосчитался 2,3 миллиарда. «В этом году потери будут несколько больше», — сказал Корабельников, отметив, что «в масштабах бюджета на финансовую устойчивость это не влияет».
В целом компании с учредителями из недружественных стран в прошлом году нарастили поступления в бюджет. «Компании не спешат уходить: кто-то сменил вывески и продолжает работать, кто-то поменял учредителей, но так чтобы встали и ушли, такого нет», — заключил вице-губернатор.
Напомним, Nissan и Toyota уже окончательно покинули российский рынок, передав свои заводы «НАМИ» за 1 рубль. Первое предприятие перешло к «АвтоВАЗу», который планирует выпускать там китайские автомобили. Площадка Toyota пока не функционирует. Также сегодня появилась информация, что автопроизводитель Hyundai Motor собирается покинуть российский рынок и продать свои заводы казахстанской компании.