«Такие решения не имеют значения в Финляндии». VR не будет перезапускать Allegro по решению российского суда

Министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен (СДП) прокомментировала решение московского суда, который обязал железнодорожного оператора VR выполнить обязательства перед РЖД, в том числе возобновить сообщение Allegro.



«Действия России носят особый характер. Но такие решения не имеют значения в Финляндии», — заявила Туппурайнен финским СМИ.

Арбитражный суд Москвы 26 апреля обязал финскую компанию VR Group и ее совместное с РЖД предприятие Oy Karelian Trains Ltd продолжать исполнять обязательства по договорам, в том числе по эксплуатации поездов Allegro.