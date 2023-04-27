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    «Такие решения не имеют значения в Финляндии». VR не будет перезапускать Allegro по решению российского суда

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    Министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен (СДП) прокомментировала решение московского суда, который обязал железнодорожного оператора VR выполнить обязательства перед РЖД, в том числе возобновить сообщение Allegro.

    «Действия России носят особый характер. Но такие решения не имеют значения в Финляндии», — заявила Туппурайнен финским СМИ.

    Арбитражный суд Москвы 26 апреля обязал финскую компанию VR Group и ее совместное с РЖД предприятие Oy Karelian Trains Ltd продолжать исполнять обязательства по договорам, в том числе по эксплуатации поездов Allegro.

    Ранее суд принял решение по другому иску РЖД и запретил VR Group Plc инициировать судебные разбирательства в иностранных судах по договорам с российским перевозчиком.

    Кроме того, суд признал прекращенным договор поручительства между РЖД и OP Corporate Bank plc. Речь идет о кредите компании Oy Karelian Trains Ltd, «дочке» РЖД и финской VR, от 2007 года. Именно эта компания взяла в долг 131 млн евро на приобретение поезда Allegro и сдавала состав в аренду учредителям.

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    Комментарии 39

    Гость27 Апр 2023 в 19:53
    Штанга?!
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