«Такие решения не имеют значения в Финляндии». VR не будет перезапускать Allegro по решению российского суда

Министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен (СДП) прокомментировала решение московского суда, который обязал железнодорожного оператора VR выполнить обязательства перед РЖД, в том числе возобновить сообщение Allegro.
«Действия России носят особый характер. Но такие решения не имеют значения в Финляндии», — заявила Туппурайнен финским СМИ.
Арбитражный суд Москвы 26 апреля обязал финскую компанию VR Group и ее совместное с РЖД предприятие Oy Karelian Trains Ltd продолжать исполнять обязательства по договорам, в том числе по эксплуатации поездов Allegro.
Ранее суд принял решение по другому иску РЖД и запретил VR Group Plc инициировать судебные разбирательства в иностранных судах по договорам с российским перевозчиком.
Кроме того, суд признал прекращенным договор поручительства между РЖД и OP Corporate Bank plc. Речь идет о кредите компании Oy Karelian Trains Ltd, «дочке» РЖД и финской VR, от 2007 года. Именно эта компания взяла в долг 131 млн евро на приобретение поезда Allegro и сдавала состав в аренду учредителям.