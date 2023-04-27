Задержанный после поджога музея в Пушкине действовал по наводке и примеривался к военкомату

Подозреваемый в уголовном хулиганстве не отрицает вину в покушении на здание Историко-литературного музея в Пушкине, но говорит, что первой целью был не он.
25-летний аспирант петербургского вуза даёт признательные показания, стало известно «Фонтанке» 27 апреля. С его слов, накануне на Соборной площади с пятилитровой канистрой бензина он присматривался к военному комиссариату.
Поджечь военкомат якобы убеждал голос в трубке. Мотивировал в том числе сказками об оформленном на его имя кредите. После отказа исполнителя его цель сменили на музей. Здание было облито бензином, но от огня не пострадало.
Молодого человека задержали примерно через 15 минут на Оранжерейной улице.
Подробнее о том, как его «вели» к военкомату, читайте в материале «Фонтанки».