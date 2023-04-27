Задержанный после поджога музея в Пушкине действовал по наводке и примеривался к военкомату

Подозреваемый в уголовном хулиганстве не отрицает вину в покушении на здание Историко-литературного музея в Пушкине, но говорит, что первой целью был не он.



25-летний аспирант петербургского вуза даёт признательные показания, стало известно «Фонтанке» 27 апреля. С его слов, накануне на Соборной площади с пятилитровой канистрой бензина он присматривался к военному комиссариату.

Поджечь военкомат якобы убеждал голос в трубке. Мотивировал в том числе сказками об оформленном на его имя кредите. После отказа исполнителя его цель сменили на музей. Здание было облито бензином, но от огня не пострадало.