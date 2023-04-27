Смольный снова отказал Анненкирхе в передаче двух нежилых помещений на Кирочной улице

Смольный во второй раз отказал «Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии на территории России» — Анненкирхе — в передаче нежилых помещений в здании на Кирочной улице, 8и. Это следует из опубликованных на сайте комитета имущественных отношений документов.

Анненкирхе просила передать два помещения общей площадью 410 кв. метров в соседнем с храмом здании. В них организация хотела проводить, в частности, лекции, занятия воскресной школы и приходские мероприятия. Церковь в качестве основания для передачи помещений привела архивные сведения, что в здании располагались Мариинский приют для девочек и сиротский дом для мальчиков.

