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    Смольный снова отказал Анненкирхе в передаче двух нежилых помещений на Кирочной улице

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    Смольный во второй раз отказал «Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии на территории России» — Анненкирхе — в передаче нежилых помещений в здании на Кирочной улице, 8и. Это следует из опубликованных на сайте комитета имущественных отношений документов.

    Анненкирхе просила передать два помещения общей площадью 410 кв. метров в соседнем с храмом здании. В них организация хотела проводить, в частности, лекции, занятия воскресной школы и приходские мероприятия. Церковь в качестве основания для передачи помещений привела архивные сведения, что в здании располагались Мариинский приют для девочек и сиротский дом для мальчиков.

    В ответах Смольного указано, что в имеющихся архивных чертежах здания «отсутствуют обозначения назначения помещений». «В каких именно помещениях размещались приют и сиротский дом, определить не представляется возможным. Логично предположить, что торговые заведения располагались на первом этаже, где в настоящее время расположены объекты. На основании изложенного отнести объекты к имуществу религиозного назначения и передать их религиозной организации <...> не представляется возможным», — говорится в ответе чиновников.

    Как ранее поясняли «Фонтанке» в пресс-службе Анненкирхе, это уже вторая попытка организации получить помещения в собственность.

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