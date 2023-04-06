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    Анненкирхе попросила у Смольного два нежилых помещения на Кирочной улице

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    2 комментария

    Религиозная организация «Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии на территории России» (церковь Анненкирхе) попросила Смольный передать ей в собственность два помещения в здании на Кирочной по соседству с церковью. Это следует из документов, опубликованных на сайте комитета имущественных отношений.

    Речь идет о нежилых помещениях 3-Н и 1-Н площадью 147,1 и 263,6 кв. м соответственно в здании по адресу: Кирочная, 8, литера И.

    Как пояснили «Фонтанке» в Анненкирхе, это уже вторая попытка получить помещения. На первое заявление чиновники ответили отказом.

    В заявлении указано, что в здании на Кирочной находился Мариинский приют для девочек и Сиротский дом для мальчиков. Со ссылкой на архивные документы религиозная организация указывает, что участок под домом был пожалован в 1720 году Евангелическо-Лютеранской церкви святой Анны императором Петром I, позднее пожалование подтвердила и Анна Иоанновна.

    Также организация ссылается на документы архивного фонда Петроградского городского кредитного общества в делах о залоге имущества Евангелическо-Лютеранской церкви святой Анны на Кирочной улице, 8. «В описях с оценкой имущества Евангелическо-Лютеранской церкви святой Анны за 1867, 1871, 1887, 1904, 1916 годы значится каменный дом», — говорится в тексте заявления.

    Оба помещения организация планирует использовать в целях «обучения религии».

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    ЦерковьНедвижимостьСмольныйРелигия
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    Комментарии 2

    Гость06 Апр 2023 в 13:50
    обучение религии?? на фиг на фиг!!
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    BorisN06 Апр 2023 в 13:33
    Религия опиум для народа (с)
    Иноагентов тем более
    +0−1
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