Анненкирхе попросила у Смольного два нежилых помещения на Кирочной улице

Религиозная организация «Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии на территории России» (церковь Анненкирхе) попросила Смольный передать ей в собственность два помещения в здании на Кирочной по соседству с церковью. Это следует из документов, опубликованных на сайте комитета имущественных отношений.



Речь идет о нежилых помещениях 3-Н и 1-Н площадью 147,1 и 263,6 кв. м соответственно в здании по адресу: Кирочная, 8, литера И.



Как пояснили «Фонтанке» в Анненкирхе, это уже вторая попытка получить помещения. На первое заявление чиновники ответили отказом.

