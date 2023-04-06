Анненкирхе попросила у Смольного два нежилых помещения на Кирочной улице

Религиозная организация «Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии на территории России» (церковь Анненкирхе) попросила Смольный передать ей в собственность два помещения в здании на Кирочной по соседству с церковью. Это следует из документов, опубликованных на сайте комитета имущественных отношений.
Речь идет о нежилых помещениях 3-Н и 1-Н площадью 147,1 и 263,6 кв. м соответственно в здании по адресу: Кирочная, 8, литера И.
Как пояснили «Фонтанке» в Анненкирхе, это уже вторая попытка получить помещения. На первое заявление чиновники ответили отказом.
В заявлении указано, что в здании на Кирочной находился Мариинский приют для девочек и Сиротский дом для мальчиков. Со ссылкой на архивные документы религиозная организация указывает, что участок под домом был пожалован в 1720 году Евангелическо-Лютеранской церкви святой Анны императором Петром I, позднее пожалование подтвердила и Анна Иоанновна.
Также организация ссылается на документы архивного фонда Петроградского городского кредитного общества в делах о залоге имущества Евангелическо-Лютеранской церкви святой Анны на Кирочной улице, 8. «В описях с оценкой имущества Евангелическо-Лютеранской церкви святой Анны за 1867, 1871, 1887, 1904, 1916 годы значится каменный дом», — говорится в тексте заявления.
Оба помещения организация планирует использовать в целях «обучения религии».