Кремль оценил разговор главы КНР и президента Украины

Общение председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского является суверенным делом их стран. Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей <…> А что касается самого факта общения — это суверенное дело каждой из этих стран», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Также Песков уточнил, передает ТАСС, что на прошедших переговорах глава КНР и президент России не обсуждали тему восстановления Украины в границах 1991 года. Новых же контактов Путина и Си в ближайшее время не планируется. «Нет, пока нет», — добавил пресс-секретарь главы государства (цитата по ТАСС).