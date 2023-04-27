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    Кремль оценил разговор главы КНР и президента Украины

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    Общение председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского является суверенным делом их стран. Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей <…> А что касается самого факта общения — это суверенное дело каждой из этих стран», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

    Также Песков уточнил, передает ТАСС, что на прошедших переговорах глава КНР и президент России не обсуждали тему восстановления Украины в границах 1991 года. Новых же контактов Путина и Си в ближайшее время не планируется. «Нет, пока нет», — добавил пресс-секретарь главы государства (цитата по ТАСС).

    Си и Зеленский провели телефонный разговор в среду, 26 апреля.

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    Дмитрий ПесковУкраинаКитайКремльВладимир ЗеленскийСи Цзиньпин
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