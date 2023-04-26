Зеленский поговорил с Си Цзиньпином и заявил о назначении посла в Китае

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 26 апреля сообщили обе стороны.

«У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с президентом Си Цзиньпином. Считаю, что этот звонок, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений», – заявил Зеленский (цитата по РИА Новости).

Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что вне зависимости от международной ситуации Пекин готов сотрудничать с Киевом.

В прошлом месяце Си Цзиньпин посетил Москву. В ходе встречи с Владимиром Путиным он отметил, что отношения с Россией – стратегический выбор Китая.

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