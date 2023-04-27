Жители двух столиц собрали почти три миллиона рублей на лечение подростка из Петербурга. Осталось совсем немного

Петербургский благотворительный фонд «Алёша» вместе с известными ресторанными сетями провел в Северной столице и Москве акцию «Доброе сердце» в поддержку 15-летнего Стёпы Жегина из Петербурга — мальчику требуется сложная и очень дорогая операция на сердце, провести которую могут американские специалисты. В ходе акции было собрано почти три миллиона рублей. Но денег всё ещё не хватает.

Историю Стёпы «Фонтанка» рассказывала . Он уже несколько лет борется с заболеванием, которое представляет большую угрозу для его жизни — пароксизмальной формой трепетания и фибрилляции предсердий — тяжелейшей формой аритмии. Практически в любую минуту Стёпа может умереть от инсульта. За свои 15 лет мальчику пришлось перенести несколько сложнейших операций на сердце. Вылечить Стёпу старались лучшие кардиохирурги России, Германии и США. Врождённый порок удалось победить, а вот тяжёлую форму аритмии — пока нет. Избавить мальчика от неё сможет известный кардиохирург Педро Дель Нидо. Стоимость операции составляет 14 668 984 рубля.

Помощь в сборе средств оказывает фонд «Алёша». Присоединились к сбору и известные рестораны — в ходе совместной акции было собрано 2 924 896 рублей. Это рекордный показатель за всё время проведения «Доброго сердца», рассказали «Фонтанке» в фонде.



Однако ещё не вся сумма собрана, на данный момент не хватает 2 269 259 рублей.



«Друзья, спасибо за то, что внесли такой ощутимый вклад в спасение Стёпиной жизни! Огромная благодарность ресторанам за проведение акции. Очень важно, когда бизнес помогает детям обрести шанс на жизнь. Ваша поддержка невероятно важна для парня, который каждый день сражается с тяжёлым недугом. Мы очень переживаем за Стёпу и верим, что оставшаяся сумма соберётся так же быстро. Тогда Стёпа сможет получить необходимое лечение, и его жизни больше ничего не будет угрожать», — сказал президент благотворительного фонда «Алёша» Алексей Зиновьев.

