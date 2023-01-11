Сердце Стёпы может спасти только американский врач – помогите петербургскому подростку попасть на операцию

Стёпа родился с редким пороком сердца – аномалией Эбштейна в крайне тяжёлой форме. Он пережил остановку сердца, его жизнь спасали лучшие кардиохирурги России, Германии и США. Казалось, что с недугом удалось справиться – сердце мальчика работало исправно. Но в 2022 году всё перечеркнул ковид. Сейчас подростку снова нужна операция, но из-за особенностей его сердца провести такую не могут ни в России, ни в Европе. Нужно ехать в США.

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Стёпа Жегин, 15 лет, Санкт-Петербург.



Пароксизмальная форма трепетания и фибрилляции предсердий.

Требуется криобляция на открытом сердце. Не хватает 14 428 114 руб.

О пороке сердца будущего сына родителям сказали после третьего скрининга. Предварительный диагноз – аномалия Эбштейна. В некоторых случаях такие пороки не требуют операции. Но после рождения оказалось, что у Стёпы тяжёлая форма этого недуга. Операция была неизбежна, её планировали провести в шесть месяцев.

Но после трёх месяцев у Стёпы появилась аритмия. Приступы были такими серьёзными, что угрожали жизни ребёнка. Малыш даже пережил полную остановку сердца. Родителям пришлось продать комнату, в которой они жили, чтобы отвезти Стёпу на лечение в Германию. Там мальчику провели операцию Глена и сделали насечки Мейза. Приступы прекратились. Но мера была временной.



В 7 лет аритмия вернулась. Стёпе очень повезло попасть на приём к выдающемуся американскому детскому кардиохирургу Педро Дель Нидо, который приезжал по программе обмена опытом в Петербург в ДГБ №1. К тому времени приступы аритмии измучили Степана, его жизнь была на волоске. Доктор дель Нидо предложил выход – конусная реконструкция трикуспидального клапана.

Благодаря помощи огромного количества неравнодушных людей Стёпа попал на операцию в США. Доктор дель Нидо не просто восстановил клапан сердца, но и заново пересобрал сделанную ранее коррекцию Глена, вернув кровообращение к нормальному здоровому варианту. В России Стёпа продолжил наблюдаться у российских кардиологов, которые изумлялись работе американского коллеги. Дозировки поддерживающих препаратов постоянно снижались, а вскоре их и вовсе отменили. Казалось, что Стёпа полностью излечился.



Но всё разрушила пандемия. Новый коронавирус не обошёл стороной и мальчика. В 2022 году он переболел дважды. Нарушение сердечного ритма вернулось. Теперь его диагноз звучит так: пароксизмальная форма трепетания и фибрилляции предсердий. При таком состоянии риск инсульта возрастает в 20 раз. Стёпе срочно нужна ещё одна операция.

В России и Европе для лечения таких недугов успешно используют современный эффективный метод криоабляции. Его делают эндоваскулярно, то есть без вскрытия грудной клетки. Но после операций клапан сердца Стёпы может впустить катетер внутрь, а вот выпустить – нет. Поэтому операцию придётся проводить на открытом сердце. А сделать это можно только в США.

