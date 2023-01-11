Сердце Стёпы может спасти только американский врач – помогите петербургскому подростку попасть на операцию

Стёпа родился с редким пороком сердца – аномалией Эбштейна в крайне тяжёлой форме. Он пережил остановку сердца, его жизнь спасали лучшие кардиохирурги России, Германии и США. Казалось, что с недугом удалось справиться – сердце мальчика работало исправно. Но в 2022 году всё перечеркнул ковид. Сейчас подростку снова нужна операция, но из-за особенностей его сердца провести такую не могут ни в России, ни в Европе. Нужно ехать в США.
Стёпа Жегин, 15 лет, Санкт-Петербург.
Пароксизмальная форма трепетания и фибрилляции предсердий.
Требуется криобляция на открытом сердце. Не хватает 14 428 114 руб.
О пороке сердца будущего сына родителям сказали после третьего скрининга. Предварительный диагноз – аномалия Эбштейна. В некоторых случаях такие пороки не требуют операции. Но после рождения оказалось, что у Стёпы тяжёлая форма этого недуга. Операция была неизбежна, её планировали провести в шесть месяцев.
Но после трёх месяцев у Стёпы появилась аритмия. Приступы были такими серьёзными, что угрожали жизни ребёнка. Малыш даже пережил полную остановку сердца. Родителям пришлось продать комнату, в которой они жили, чтобы отвезти Стёпу на лечение в Германию. Там мальчику провели операцию Глена и сделали насечки Мейза. Приступы прекратились. Но мера была временной.
В 7 лет аритмия вернулась. Стёпе очень повезло попасть на приём к выдающемуся американскому детскому кардиохирургу Педро Дель Нидо, который приезжал по программе обмена опытом в Петербург в ДГБ №1. К тому времени приступы аритмии измучили Степана, его жизнь была на волоске. Доктор дель Нидо предложил выход – конусная реконструкция трикуспидального клапана.
Благодаря помощи огромного количества неравнодушных людей Стёпа попал на операцию в США. Доктор дель Нидо не просто восстановил клапан сердца, но и заново пересобрал сделанную ранее коррекцию Глена, вернув кровообращение к нормальному здоровому варианту. В России Стёпа продолжил наблюдаться у российских кардиологов, которые изумлялись работе американского коллеги. Дозировки поддерживающих препаратов постоянно снижались, а вскоре их и вовсе отменили. Казалось, что Стёпа полностью излечился.
Но всё разрушила пандемия. Новый коронавирус не обошёл стороной и мальчика. В 2022 году он переболел дважды. Нарушение сердечного ритма вернулось. Теперь его диагноз звучит так: пароксизмальная форма трепетания и фибрилляции предсердий. При таком состоянии риск инсульта возрастает в 20 раз. Стёпе срочно нужна ещё одна операция.
В России и Европе для лечения таких недугов успешно используют современный эффективный метод криоабляции. Его делают эндоваскулярно, то есть без вскрытия грудной клетки. Но после операций клапан сердца Стёпы может впустить катетер внутрь, а вот выпустить – нет. Поэтому операцию придётся проводить на открытом сердце. А сделать это можно только в США.
Профессор Педро Дель Нидо, который уже спасал сердце Стёпы, ждёт его в Бостоне. Операция поможет справиться с аритмией. Сердце подростка снова будет биться нормально. Но лечение безумно дорогое – 14 668 984 руб. Для родителей подростка это космическая сумма.
Семье мальчика помогает благотворительный фонд «Алёша». Сбор средств открыт. Пока удалось собрать лишь около 250 тысяч рублей.
«От этой операции зависит жизнь Степана. Каждый из вас может его поддержать. Важна любая сумма», - говорят в фонде.