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    Посмотрите на редкую фотографию Марса, сделанную космовертолетом. На ней одинокий марсоход Perseverance стоит среди камней

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    Редкий снимок поверхности Марса сделал космический беспилотный вертолет NASA Ingenuity. На фотографии можно разглядеть марсоход Perseverance, который стоит среди камней на заднем плане. Об этом 26 апреля сообщает издание Space.com.

    Фото: mars.nasa.gov
    Фото: mars.nasa.gov
    Фото: mars.nasa.gov
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    Полет вертолета длился чуть менее 137 секунд. За это время он пролетел 188 метров. Снимок получилось сделать с высоты около 12 метров.

    Аппараты Perseverance и Ingenuity оказались на поверхности Марса в феврале 2021 года. Марсоход занимается сбором образцов почвы и горных пород, а вертолет играет вспомогательную роль — летает над поверхностью и изучает трассы, намеченные для Perseverance.

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