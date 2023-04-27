Вошли во вкус. Петербуржцы тысячами жалуются куда надо на неправильную парковку

За прошлый год петербуржцы направили более 18,5 тыс. обращений в комтранс о нарушении правил парковки. Это один из инструментов для комитета для фиксации таких нарушений.



Как рассказали в комитете «Фонтанке», речь идет о заявке, которую направляют через форму на сайте komtrans.spb.ru. «Больше всего заявок поступило от жителей Приморского района — 2 245 шт.; Центрального района — 2 049 шт.; Московского района — 1 598 шт.», — сообщил комтранс.



При этом можно отметить, что на такие жалобы явно приходится небольшая доля выписанных штрафов. Всего за нарушения в зоне знаков 3.27–3.30 «Остановка/стоянка запрещена» за 2022 год вынесли 711 тысяч постановлений, эвакуировали более сотни тысяч машин.



Полномочия по администрированию этих нарушений перешли комитету от ГИБДД в середине 2021 года. Подробнее о практике эвакуации машин и штрафов читайте в интервью «Фонтанке» зампредседателя комитета по транспорту Алексея Гончарова.

