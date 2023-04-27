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    Уже 175 тысяч штрафов в 2023 году выписали в Петербурге за стоянку под запрещающим знаком. Оспаривают нечасто

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    С начала 2023 года в Петербурге вынесено 175 тыс. постановлений о нарушении правил парковки в зоне действия дорожных знаков 3.27–3.30 «Остановка/стоянка запрещена». На штрафстоянки увезли 32 тыс. автомобилей.

    Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту, за весь прошлый год вынесли более 711 тысяч постановлений, увезли 105 тысяч машин. За половину 2021-го статистика составляла 269 тысяч постановлений и 32 тысячи эвакуаций.

    В комтрансе уточнили, что в прошлом году в «тройке лидеров» по числу эвакуаций оказались Центральный район (12,5 тыс. случаев), Выборгский (10,1 тыс.) и Московский район (9,8 тыс.).

    При этом случаи, когда автовладельцам удалось в досудебном или судебном порядке оспорить штраф, сравнительно немногочисленны. В 2022 году году в комтранс было подано 6 200 жалоб, удовлетворены чуть более 1 800 — это 0,17 % от общего числа постановлений. Более 2 200 жалоб подали в судебные инстанции, к успеху пришли 253 — 0, 04 % от общего числа.

    Напомним, полномочия по администрированию этих нарушений перешли комитету от ГИБДД в середине 2021 года. Помимо этого, комитет изначально штрафует нарушителей правил пользования платными парковками.

    Подробнее о практике эвакуации машин и штрафов читайте в интервью «Фонтанке» зампредседателя комитета по транспорту Алексея Гончарова.

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