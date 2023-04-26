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    Заслуженного тренера арестовали в Петербурге по делу о взятках в РАНХиГС. Он не возражал

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    Суд в Петербурге отправил под домашний арест бывшего завкафедрой физической культуры и спорта Северо-Западного института Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

    Павла Кузнецова.

    О решении суда 26 апреля сообщает объединенная пресс-служба. Следствие просило ему домашний арест, Кузнецов и его адвокат не возражали. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам взятки от тренера по художественной гимнастике и от тренера по плаванию с общей суммой почти 700 тысяч рублей.

    По версии следствия, как писала «Фонтанка», Кузнецов требовал взятки у тренеров, мнимо повышая им зарплаты. В случае отказа от такой схемы грозил увольнениями.

    Обыски прошли в нескольких зданиях вуза и дома у сотрудников вуза, всего навестили девять адресов.

    В мае 2021 года Кузнецов получил звание «Заслуженный тренер России». Он специализируется на джиу-джитсу, воспитал двукратного чемпиона мира Илью Борока.

    © Фонтанка.Ру

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