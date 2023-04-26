Российский центр науки и культуры на Кипре закидали «коктейлями Молотова». Москва оценивает это как теракт

После того, как неизвестные днем 26 апреля устроили поджог Российского центра науки и культуры в Никосии, Москва заявила, что оценивает произошедшее как теракт.

Оценку от лица российской стороны дал глава Россотрудничества Евгений Примаков в эфире «Россия-24». Он уверен, что поджог здания имел своей целью запугать сотрудников центра и его посетителей.

Он также добавил, что, со слов директора центра, сразу после поджога кто-то из окна здания напротив вывесил украинский флаг. «Я считаю, что это своего рода подпись. Даже если это не те самые люди, которые совершили этот теракт, но некая украинская гордость в этом была», — сказал Примаков (цитата по ТАСС).