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    Лада вместо Nissan. Петербургские власти одобрили переименование завода

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    Городской парламент 26 апреля принял постановление, которым бывший завод Nissan в Приморском районе Петербурга может быть переименован в «Лада Санкт-Петербург».

    Судя по тексту законопроекта, с просьбой использовать в названии наименование города к губернатору обратился сам завод. Просто так включить его в данные о юрлице нельзя, норма прописана в городском законе.

    «Петербургский парламент дал согласие на использование наименования города Санкт-Петербурга в новом названии компании ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» — ООО «Лада Санкт-Петербург»», — говорится в сообщении пресс-службы парламента.

    Выпуск автомобилей, писала «Фонтанка», начнется уже летом этого года. В планах 10 тысяч машин до конца 2023-го.

    Завод перешел под управление «АвтоВАЗа». Компания будет собирать китайский кроссовер FAW Bestune T77, который будет выпускаться под брендом LADA X-cross.

    © Фонтанка.Ру

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