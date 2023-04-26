Лада вместо Nissan. Петербургские власти одобрили переименование завода

Городской парламент 26 апреля принял постановление, которым бывший завод Nissan в Приморском районе Петербурга может быть переименован в «Лада Санкт-Петербург».

Судя по тексту законопроекта, с просьбой использовать в названии наименование города к губернатору обратился сам завод. Просто так включить его в данные о юрлице нельзя, норма прописана в городском законе.

«Петербургский парламент дал согласие на использование наименования города Санкт-Петербурга в новом названии компании ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» — ООО «Лада Санкт-Петербург»», — говорится в сообщении пресс-службы парламента.