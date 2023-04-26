Суд признал незаконным отказ властей Ленобласти согласовать митинг против электронных повесток

Василеостровский районный суд Петербурга 26 апреля признал незаконным решение администрации МО «Муринское городское поселение» об отказе в согласовании проведения массового мероприятия — митинга против электронных повесток. Об этом 26 апреля сообщил истец — замглавы фракции «Яблоко» в Заксобрании Борис Вишневский.

В решении суда говорится, что администрация будет обязана повторно рассмотреть вопрос о времени, месте и условиях проведения митинга. Решение подлежит немедленному исполнению.

Как уточнил Вишневский в разговоре с «Фонтанкой», дело в том, что областные власти сослались в своем отказе на некий протокол заседания оперативного штаба Ленинградской области от 29 декабря 2022 года №8, в котором говорится, что проводить публичное мероприятие на территории региона возможно при условии, что организатор пришлет информацию о мероприятии не позднее 14 дней до дня проведения. Однако федеральный закон №54 «О митингах, собраниях, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» диктует другое: уведомление подается не позднее 10 дней, но не ранее 15 до даты проведения мероприятия.