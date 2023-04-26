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    Суд признал незаконным отказ властей Ленобласти согласовать митинг против электронных повесток

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    Василеостровский районный суд Петербурга 26 апреля признал незаконным решение администрации МО «Муринское городское поселение» об отказе в согласовании проведения массового мероприятия — митинга против электронных повесток. Об этом 26 апреля сообщил истец — замглавы фракции «Яблоко» в Заксобрании Борис Вишневский.

    В решении суда говорится, что администрация будет обязана повторно рассмотреть вопрос о времени, месте и условиях проведения митинга. Решение подлежит немедленному исполнению.

    Как уточнил Вишневский в разговоре с «Фонтанкой», дело в том, что областные власти сослались в своем отказе на некий протокол заседания оперативного штаба Ленинградской области от 29 декабря 2022 года №8, в котором говорится, что проводить публичное мероприятие на территории региона возможно при условии, что организатор пришлет информацию о мероприятии не позднее 14 дней до дня проведения. Однако федеральный закон №54 «О митингах, собраниях, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» диктует другое: уведомление подается не позднее 10 дней, но не ранее 15 до даты проведения мероприятия.

    Закон об электронных повестках Госдума приняла в апреле 2023 года.

    Повестку в электронной форме предлагают считать врученной «с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Кроме того, в России предлагают создать некий «реестр повесток». Если повестку не удастся вручить в бумажном или электронном виде, то она «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток». Уклонистам грозят ограничительными мерами: запрет на вождение, регистрацию ИП, заключение сделок, выезд за границу. Власти регионов смогут сами вводить дополнительные меры в виде ограничения на получение гражданами выплат, льгот и других мер поддержки. Данные граждан для воинского учета в Единый реестр сведений о военнообязанных будут предоставлять, в том числе, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, научные и медицинские организации, социальный фонд.

    © Фонтанка.Ру

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