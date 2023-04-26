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    Без поддержки и со штрафом до 300 тысяч. В России хотят усилить контроль за иноагентами

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    Пакет поправок, устраняющих лазейки в сфере контроля за деятельностью иностранных агентов, внесли в Госдуму 26 апреля. В них запрет на господдержку, расширения полномочий Минюста и штрафы.

    Как следует из пояснительной записки, интересам государства противоречит имущественная поддержка, которую могут получить иноагенты из числа социально ориентированных некоммерческих организаций, а также малого и среднего предпринимательства.

    Запрет на неё предлагают вписать в ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

    Кроме того, за Министерством юстиции хотят закрепить полномочия по государственному контролю за соблюдением законодательства об иноагентах.

    «Соответственно, при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца», — объясняет председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции и один из авторов поправок Василий Пискарев в своём телеграм-канале.

    Ещё одним проектом предлагается добавить в КоАП штрафы за попытки обойти запреты для иноагентов. Невыполнение предписания Минюста с требованием устранить нарушения может стоить гражданам до 50 тысяч рублей, должностным лицам — до 100 тысяч с двухлетней дисквалификацией. Для юрлиц предусмотрен максимальный штраф в 300 тысяч рублей.

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