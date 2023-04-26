Без поддержки и со штрафом до 300 тысяч. В России хотят усилить контроль за иноагентами

Пакет поправок, устраняющих лазейки в сфере контроля за деятельностью иностранных агентов, внесли в Госдуму 26 апреля. В них запрет на господдержку, расширения полномочий Минюста и штрафы.



Как следует из пояснительной записки, интересам государства противоречит имущественная поддержка, которую могут получить иноагенты из числа социально ориентированных некоммерческих организаций, а также малого и среднего предпринимательства.

Запрет на неё предлагают вписать в ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».