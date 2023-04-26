Без поддержки и со штрафом до 300 тысяч. В России хотят усилить контроль за иноагентами

Пакет поправок, устраняющих лазейки в сфере контроля за деятельностью иностранных агентов, внесли в Госдуму 26 апреля. В них запрет на господдержку, расширения полномочий Минюста и штрафы.
Как следует из пояснительной записки, интересам государства противоречит имущественная поддержка, которую могут получить иноагенты из числа социально ориентированных некоммерческих организаций, а также малого и среднего предпринимательства.
Запрет на неё предлагают вписать в ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Кроме того, за Министерством юстиции хотят закрепить полномочия по государственному контролю за соблюдением законодательства об иноагентах.
«Соответственно, при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца», — объясняет председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции и один из авторов поправок Василий Пискарев в своём телеграм-канале.
Ещё одним проектом предлагается добавить в КоАП штрафы за попытки обойти запреты для иноагентов. Невыполнение предписания Минюста с требованием устранить нарушения может стоить гражданам до 50 тысяч рублей, должностным лицам — до 100 тысяч с двухлетней дисквалификацией. Для юрлиц предусмотрен максимальный штраф в 300 тысяч рублей.