Миг-31 упал в безлюдном месте под Мончегорском. Летчиков нашли

Истребитель Миг-31 упал в Мурманской области во время планового полета, сообщает 26 апреля Министерство обороны. Никто не пострадал.

Сообщения министерства транслирует РИА Новости. По данным военных, истребитель упал в безлюдном месте. Очевидцы, которые засняли момент падения, предполагают, что пилоты пытались увести борт как можно дальше от населенных пунктов. В итоге он упал в озеро.

Оба летчика успели катапультироваться, их уже нашли и эвакуировали. В Минобороны говорят, что их жизням ничего не угрожает.