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    Миг-31 упал в безлюдном месте под Мончегорском. Летчиков нашли

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    Истребитель Миг-31 упал в Мурманской области во время планового полета, сообщает 26 апреля Министерство обороны. Никто не пострадал.

    Сообщения министерства транслирует РИА Новости. По данным военных, истребитель упал в безлюдном месте. Очевидцы, которые засняли момент падения, предполагают, что пилоты пытались увести борт как можно дальше от населенных пунктов. В итоге он упал в озеро.

    Оба летчика успели катапультироваться, их уже нашли и эвакуировали. В Минобороны говорят, что их жизням ничего не угрожает.

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