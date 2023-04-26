Под Мончегорском в озеро упал военный самолет, очевидцы засняли падение

Военный самолет потерпел крушение в Мурманской области днем 26 апреля. По предварительным данным, летчики успели катапультироваться.
Факт падения военного самолета ТАСС подтвердили в силовых структурах. По данным источника агентства, борт упал в озеро из-за возгорания двигателя.
В местных пабликах уточняют, что это озеро находится рядом с поселком Риж-Губа под Мончегорском. Кадры, на которых запечатлен горящий самолет, сняли, судя по всему, с подъемника на горнолыжном курорте.
Сообщается, что это Миг-31. ТАСС уточняет, что пилоты, скорее всего, катапультировались — в районе крушения местные жители видели двух парашютистов.