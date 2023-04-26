Четверо российских игроков пожизненно отстранены от футбола за организацию договорного матча

Четверо игроков из клубов «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуки» получили пожизненное отстранение от футбола из-за манипулирования исходом матча. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.



Речь идет о матче Второй лиги между «Салютом» из Белгорода и «СКА-Хабаровском-2» (3:1).

Григорьянц рассказал, что поступило заявление от руководства РФС о влиянии на результат матча «Салют» — «СКА-Хабаровск-2». В результате проведенного расследования выяснилось: манипуляция с исходом встречи была. Четверых игроков «СКА-Хабаровск» привлекли к ответственности.