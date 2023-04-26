    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, вос

    753мм

    24%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.55eur90.03

    Четверо российских игроков пожизненно отстранены от футбола за организацию договорного матча

    3138
    5 комментариев

    Четверо игроков из клубов «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуки» получили пожизненное отстранение от футбола из-за манипулирования исходом матча. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

    Речь идет о матче Второй лиги между «Салютом» из Белгорода и «СКА-Хабаровском-2» (3:1).

    Григорьянц рассказал, что поступило заявление от руководства РФС о влиянии на результат матча «Салют» — «СКА-Хабаровск-2». В результате проведенного расследования выяснилось: манипуляция с исходом встречи была. Четверых игроков «СКА-Хабаровск» привлекли к ответственности.

    Также расследование показало, что имел место сговор между игроками СКА и руководителем «Ессентуков». Удалось установить даже место встречи и конкретную гостиницу, в которой была достигнута договоренность. Расследование показало и то, что во время матча были получены денежные средства от букмекерских контор.

    Четверо футболистов СКА — Матвей Трощенков, Иван Коршунов, Олег Коротков и Дмитрий Кумсаров — активно сотрудничали со следствием и были освобождены от ответственности по просьбе президента РФС Александра Дюкова.

    КДК аннулировал результат матча и присудил техническое поражение СКА со счетом 0:3. Запрет на участие в любой футбольной деятельности получили: игроки СКА — Денис Деркунский, Руслан Пидлисняк, игроки «Ессентуков» — Джоси Дзауров, Зийадхан Маммадов, руководитель «Ессентуков» Гванзав Магомедов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФутболДоговорной матчКДК РФС
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close