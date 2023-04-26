Четверо российских игроков пожизненно отстранены от футбола за организацию договорного матча

Четверо игроков из клубов «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуки» получили пожизненное отстранение от футбола из-за манипулирования исходом матча. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.
Речь идет о матче Второй лиги между «Салютом» из Белгорода и «СКА-Хабаровском-2» (3:1).
Григорьянц рассказал, что поступило заявление от руководства РФС о влиянии на результат матча «Салют» — «СКА-Хабаровск-2». В результате проведенного расследования выяснилось: манипуляция с исходом встречи была. Четверых игроков «СКА-Хабаровск» привлекли к ответственности.
Также расследование показало, что имел место сговор между игроками СКА и руководителем «Ессентуков». Удалось установить даже место встречи и конкретную гостиницу, в которой была достигнута договоренность. Расследование показало и то, что во время матча были получены денежные средства от букмекерских контор.
Четверо футболистов СКА — Матвей Трощенков, Иван Коршунов, Олег Коротков и Дмитрий Кумсаров — активно сотрудничали со следствием и были освобождены от ответственности по просьбе президента РФС Александра Дюкова.
КДК аннулировал результат матча и присудил техническое поражение СКА со счетом 0:3. Запрет на участие в любой футбольной деятельности получили: игроки СКА — Денис Деркунский, Руслан Пидлисняк, игроки «Ессентуков» — Джоси Дзауров, Зийадхан Маммадов, руководитель «Ессентуков» Гванзав Магомедов.