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    Череповчанка арестована по подозрению в убийстве сына. Мальчика душили мочалкой

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    Лето в следственном изоляторе встретит 47-летняя подозреваемая в расправе над сыном. Череповецкий городской суд счёл, что на свободе она может быть опасной для дочери.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области, 26 апреля фигурантку заключили под стражу на два месяца. Ей вменяют убийство малолетнего в беспомощном состоянии.

    По версии следствия, в ночь на понедельник женщина в комнате общежития на Комсомольской улице в Череповце вооружилась фрагментом материи и сдавливала им шею 6-летнего сына, пока он не перестал дышать.

    Местные СМИ уточняли, что ребёнка душили мочалкой. О случившемся мать рассказала полиции сама, добавив, что готовилась к суициду.

    «Имеются веские основания полагать, что, находясь на свободе, женщина может также совершить преступление в отношении своей несовершеннолетней дочери 2007 года рождения», — рассказали в пресс-службе суда.

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