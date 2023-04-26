Череповчанка арестована по подозрению в убийстве сына. Мальчика душили мочалкой

Лето в следственном изоляторе встретит 47-летняя подозреваемая в расправе над сыном. Череповецкий городской суд счёл, что на свободе она может быть опасной для дочери.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области, 26 апреля фигурантку заключили под стражу на два месяца. Ей вменяют убийство малолетнего в беспомощном состоянии.

По версии следствия, в ночь на понедельник женщина в комнате общежития на Комсомольской улице в Череповце вооружилась фрагментом материи и сдавливала им шею 6-летнего сына, пока он не перестал дышать.