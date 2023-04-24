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    В Череповце мать задушила шестилетнего сына и собиралась умереть сама

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    В Череповце мать подозревают в расправе над шестилетним сыном. Женщина сама вызвала экстренные службы в общежитие, где жила с ребенком, и сказала, что собиралась свести счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сообщает 24 апреля Следственный комитет по Вологодской области.

    По данным СК, подозреваемой 47 лет. По предварительной информации, мальчик погиб в ночь на понедельник. Местные СМИ пишут, что в качестве орудия убийства была выбрана мочалка. Женщина сама сообщила о случившемся. Прибывшие на место криминалисты и следователи обнаружили на теле ребенка следы удушения. Подозреваемая пояснила, что собиралась совершить самоубийство.

    Женщина задержана.

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